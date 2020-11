BIL-jentene vant kretsfinalen sin

Sport

Både BIL J13 og J17 kvalifiserte seg til kretsmesterskapsfinaler i Fauske denne helga.

Søndag spilte J17 finale mot Saltdalskameratene. BIL dominerte første omgang med to mål signert Maria Kristine Knoph etter ti minutter og Emma Baustad etter 20, før Saltdalskameratene satte inn 2-1.

Like før pause satte Klara Maria Stokkvold Figueiredo inn 3-1 i 39. minutt.

Saltdalskameratene sikret seg 3-3 med to mål i rask rekkefølge kort tid inn i andre omgang, først et spillemål i 45. minutt, og så et straffemål i 48. minutt.

I 54. minutt sendte Figueiredo nok en gang BIL i ledelsen med 4-3, før Johanne Myren sementerte ledelsen med 5-3 i 78. minutt, som også ble resultatet.

Lørdag sikret J13-laget seg sølv med tap 5-1 i finalen mot Innstranda.