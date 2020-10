Godt oppmøte til Hommelstødilten

Sport

Hommelstødilten ble gjennomført med godt oppmøte.

På herresiden var Sømna best over hele linja, og de voksne og yngste best: Waldemar Knygh-Rossdal løp i klassen 14 - 19 år og han var raskest: 20.39.

Steinar Westerberg gjennomførte på 21.03 i klassen over 50 år, og var dermed raskere enn vinneren i klassen 20-49 år: Nils Andre Reinfjord, som gjennomførte på 21.26.

Solveig Berg Olsen var raskeste kvinne. Tjalg-løperen brukte 24.09 på løypa.

PS: Saken er rettet etter at det i en tidligere utgave stod at Westerberg var raskest. Red.

Jenter 11-14 år 3 km

1. Iben Knygh-Rossdal Sømna IL 15.10

2. Frida Vedal Grøttheim Sømna IL 17.08

Jenter 15-19 år

1. Sofie Bredesen Sømna IL 26.46

Damer 20-49år 6 km

1. Solveig Berg Olsen Tjalg IL 24.09

2. Anna Byberg Sømna IL 24.55

3. Hanna Solberg Torsdagsklubben 25.02

4. Anita Rosland Torsdagsklubben 25.45

Damer over 50 år 6 km

1. Ragnhild Solli Sømna IL 27.07

2. Ingrid Stokke Hilstad IL 31.44

Gutter 11-14 år 3 km

1. Felix Vedal Grøttheim Sømna IL 12.27

2. Sander Elias Øyan-Uthaug Sømna IL 12.56

3. Andreas Leander Olsen Sømna IL 12.59

4. Amund Reinfjord Sømna IL 13.06

5. Naqubullah Mohammadi Hilstad IL 14.38

6. Adrian Alexander Olsen Sømna IL 14.57

7. Teo Melander Øyan-Uthaug Sømna IL 17.19

Gutter 14-19 år 6 km

1. Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 20.39

Herrer 20-49 år 6 km

1. Nils Andre Reinfjord Sømna IL 21.26

2. Einar Jenssen Torsdagsklubben 21.29

3. Rolv-Jørgen Bredesen Sømna IL 21.34

4. Alexander Angiela Hilstad IL 23.50

5. Eddy Reinfjord Torsdagsklubben 24.55

6. Håvard Pettersen Sømna IL 25.19

7. Kjell Rune Stavang Torsdagsklubben 26.04

8. Glenn Cato Slåttøy Sømna IL 26.49

Herrer over 50 år 6 km

1. Steinar Westerberg Sømna IL 21.03

2. Werner Reinfjord Sømna IL 23.33

3. Steinar Johansen Lilleås Torsdagsklubben 23.46

4. Arild Hanstein Tjalg IL 23.53

5. Roy Rørmark Sømna IL 27.49

6. Ernst Fjeldstad Sømna IL 30.23

Barneløypa 1 km

Jørgen Dahle

Johannes Dahle

Lykke Slåttøy

Felix Slåttøy

Nora Slåttøy

Julian Ludvigsen

Magnus Høigaard

Mathias Otting Stavang

Trim

Øyvind Grøttheim Sømna IL

Tom Ivar Olsen Sømna IL

Arnfinn Torgnes Torsdagsklubben

Eli Lyngøy Torgnes Torsdagsklubben

Bjørnar Torgersen Torsdagsklubbeb

Ragnvald Seim Sømna IL

Arne Richard Rørmark

Alf Dahle Sømna IL

Birger Storvik Tjalg IL

Ann Helen Johansen Sømna IL

John Drevland Hilstad IL

Ingrid Stokke Hilstad IL

Alf-Trygve Nielsen Hilstad IL

Marianne Pettersen Sømna IL

Sunniva Thommassen Sømna IL