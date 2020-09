Zlatan mister kampen mot Bodø/Glimt

Sport

Det bekrefter Milan på sine nettsider torsdag ettermiddag. Den italienske avisen Corriere della Serra var først ute med å melde om at den svenske superstjernen har avgitt en positiv virusprøve.

«Klubben har informert relevante myndigheter, og spilleren har umiddelbart blitt plassert i karantene hjemme. Alle andre lagmedlemmer og ansatte har testet negativt», heter det i en uttalelse fra Milan.

Testes på nytt

Onsdag ble det kjent at Milan-spiller Leo Duarte er smittet. Som følge av det skal samtlige spillere ha blitt testet på nytt.

Milan skrev på sine nettsider onsdag at Duartes positive test ble avgitt tirsdag, og at den brasilianske forsvarsspilleren har vært isolert fra resten av troppen siden da. Videre hevdet storklubben at samtlige øvrige spillere og medlemmer av støtteapparatet avga negative prøver.

I henhold til gjeldende protokoll måtte samtidig hele spillergruppen og støtteapparatet testes på nytt foran møtet mot Bodø/Glimt i den 3. kvalifiseringsrunden i europaligaen. Der kom Zlatan ut med positivt resultat på sin test.

Fantastisk spiller

Dermed spiller ikke svensken torsdagens kamp mot Glimt. På onsdagens pressekonferanse var Bodø-klubbens trener Kjetil Knutsen klar på at måltyven ville utgjøre en trussel.

– Han er en fantastisk fotballspiller, og han har hatt en fantastisk karriere. Han er fortsatt en meget god fotballspiller i en alder av nesten 39 år, og så har han noen tjuvtriks i boken. Du må være tøff mot ham og ikke la deg lure, sa han.

Virussmittede Duarte er midtstopper og spilte de siste 19 minuttene da Milan slo Bologna 2-0 i Serie A sist mandag. Da ble Zlatan Ibrahimovic tomålsscorer.

Svensken scoret også i europaligakvalifiseringsmøtet med irske Shamrock i forrige uke.