I kveld kan du følge Glimt mot Milan i vårt livesenter

Sport

Livesenteret inkluderer liveoppdateringer for et stort antall lokale kamper.

- NTB leverer den til oss, og vi har kjøpt den for en prøveperiode for å se om dette er noe for oss og våre lesere. Den gir oversikt over lokal håndball og fotball, og vi er glade for å kunne tilby denne fortløpende oversikten over lokalidretten, sier BA-redaktør Matti Riesto.

I kveld lanserer BAnett løsningen med storkamp – Glimt på San Siro, med to brønnøyværinger i Glimt-troppen, hvorav en kaptein.

- Det er kjempeartig å ha dette som lanseringskamp. Ulrik og Isak har gått veien fra lokal barnefotball til selveste San Siro, så kampen passer pefekt til vår offisielle lansering av løsningen. Heia Glimt og Ulrik og Isak! sier Riesto.

Kampen starter klokken 20.30.

Onsdag kveld kan du også følge Brønnøysund-Vega i 5. divisjon og Halsøy J17-Brønnøysund J17.

Bodø/Glimt videre i europaligakvalifiseringen, møter Milan Zalgiris Vilnius ga Bodø/Glimt kamp til døra, men Glimt vant 3-1 og tok seg videre til tredje runde i europaligakvalifiseringen. Der blir Milan motstander.