Brage satte pers da han vant spydfinalen

Sport

. Spydkonkurransen er mesterskapets klare høydepunkt for meg så langt. Fredag ble det en liten pers, mens jeg klinte til med 50,32 i spyd her i dag. Tidligere hadde jeg litt over 45 meter, sier Brage etter kjempekastet. I de øvrige omgangene lå han rundt sin personlige rekord. Men på kast nummer to lykkes han hundre prosent.