Sport

STIL hadde avtale med det pensjonerte langrennsesset i vår.

Torghatten rundt korona-avlyses Det blir ikke noen turmarsj eller løp rundt Torghatten i år.

Nå melder STIL at de har fått med Northug videre og at datoen for neste års løpsfest blir lørdag 1. mai.

- Torghatten Maraton 2021 vil i all hovedsak ha samme program som 2020. Petter Northug kommer og vil holde foredrag fredag 30. april, skriver STIL på Facebook.

Så vil smittesituasjonen vise om det blir mulig å arrangere løp til våren.