Sport

Onsdagens 2-1-seier over Kristiansund gjorde at Bodø/Glimt ble historiske med åtte strake seiere fra starten av sesongen i Eliteserien, mer enn noe annet lag før dem. Philip Zinckernagel, Victor Boniface og Jens Petter Hauge sørget for at seiersrekken fortsatte for de gulkledde på besøk i Drammen.