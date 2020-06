Hattrickhelt Kasper Junker sendte Bodø/Glimt til topps i eliteserien

Bodø/Glimt valset over Haugesund med 6-1-seier søndag. Laget fra nord leder tabellen med sin med full poengpott og 10 scoringer på to kamper. Ulrik Saltnes hadde to målgivende, og sier Glimt er best når de fokuserer på egen prestasjon.