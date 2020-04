Pål Arne Johansen kan bli Tromsø-trener

Sport

TIL er på jakt etter ny hovedtrener etter at Tromsø-klubben har skilt lag med finske Simo Valakari. Ifølge iTromsø er Pål Arne "Paco" Johansen jokeren i fotballklubbens trenerjakt.

43-årige Johansen er i dag landslagstrener for G18-, G19- og G20-lagene på herresiden, og han innrømmer at det er en attraktiv jobb.

- Jeg tenker jo at Tromsø er en fantastisk by, og det er en veldig spennende klubb, sier han til iTromsø, samtidig som han understreker at han allerede har en spennende jobb.

Pål Arne ledet Norge til topps i prøve-EM Norges U18-landslag slo vertsnasjonen Nord-Irland 3-0, Tyskland 2-1 og spilte 1-1 mot Portugal i siste og avgjørende kamp.