Åpner delvis for fotballtrening

Sport

Brønnøysund Kunstgressbane åpnes igjen, men kun for egentrening

BIL fotball skriver på Facebook at forutsetning for bruk er at alle følger «koronavettreglene».

– Dersom det oppdages brudd på disse reglene blir vi nødt til å stenge den igjen. Det anbefales at alle egentreningsgrupper har med én voksenperson, altså maks fire spillere og en voksen, skriver BIL fotball.

Sømna IL fotball opplyser at Sømna stadion fortsatt er stengt.

Bra framgang på fotballhallen - tross koronahalvert mannskap Entreprenøren som driver montasjearbeid på fotballhallen i Brønnøysund regner med å ha søyler og takbuer klare til påske, men har bare tre av seks montører i arbeid foreløpig.