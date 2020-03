Hallentreprenør står i fare for tvangsoppløsning

Sport

Fredag skrev Bodø Nu om den kommende rettsaken mellom Nordic Smart House og Hugaas Entreprenør. Ifølge Bodø Nu krever begge parter millionbeløp av hverandre etter at et byggeprosjekt på Fauske endte med full splid og nedleggelse av arbeid. Ifølge Bodø Nu har selskapet fått varsel om tvangsoppløsning fordi ikke regnskapet er levert til Brønnøysundregistrene for 2018.

Styreleder Roar Aarhaug sier til avisen at regnskapet ble levert fredag i forrige uke.

I januar ble det kjent at Hugaas Entreprenør skal montere resten av stålkonstruksjonen samt vegg- og takplatene på fotballhallen i Brønnøysund.

BIL hadde tilbud fra tre entreprenører og valgte Hugaas, som var den billigste, ifølge prosjektlederen.

- Kontrakten er todelt. Fastprisen er fem millioner inkludert moms. I tillegg kommer materialkostnader, til skruer, beslag og annet som ikke ble levert av Uthaug, og som vi ikke har oversikt over prisen på. Men totalen er innenfor rammen for støtte som ble vedtatt av kommunestyret i desember, sa Espen Slotvik til BAnett i januar.

