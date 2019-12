Sport

Fredag lurer alle på hvor den norske spissen Erling Braut Haaland og faren var på vei da han tok flyet fra Sola. Stavanger Aftenblad skrev at Manchester var målet, men noen timer senere har brønnøyværingen Sam Jernberg tatt selfie med Haaland på Kastrup.

Til Dagbladet sier Jernberg at han ikke snakket med Haaland, men at han fikk en selfie. Jernberg arbeider ifølge avisen som lærer i Odense og er på vei hjem for juleferie.