Bodø/Glimts lokale superfan flagger hver kampdag, nå i nysignert drakt

– Alt dreier seg om Bodø/Glimt for meg. Under kamp så kauker jeg sånn at mannen min lukker vinduene. Jeg blir så engasjert at jeg frykter at jeg kommer til å dø når jeg ser kamp. Det blir i tilfelle ikke den verste måten å gå i vei på, sier den ihuga Glimt-supporteren og ler.