Resultater fra trenings- og seriestevne i Sømna

Sport

Sømna IL friidrett har for øvrig best plassering i Nord-Norge i serien for herrer og damer i tredjedivisjon, med henholdsvis 5. plass og 11. plass for herrene og damene.

Treningsstevne 08.08.2019

Resultat løp 60m J12 1 Kaisa Graven Sømna IL 9,4 2 Ingebjørg Hjelle Sømna IL 10,12 G10 1 Rashid Hassan Sømna IL 10,38 G12 1 Adrian Olsen Sømna IL 10,27 G13 1 Andreas Olsen Sømna IL 9,32 G14 1 August Reinfjord Sømna IL 8,64 G15 1 Oliver Steffenakk Brønnøysund IL 8,51 G17 1 Rolf Larsen Bindal IL 8,64 100m G15 1 Oliver Steffenakk Brønnøysund IL 13,53 G17 1 Rolf Larsen Bindal IL 13,75 G18/19 1 Einar Bjøru Sømna IL 12,92 MS 1 Werner Reinfjord Sømna IL 15,27 600m J11 1 Iben Knygh-Rossdal Sømna IL 2,06,68 G12 1 Adrian Olsen Sømna IL 2,04,84 G13 1 Andreas Olsen Sømna IL 1,44,83 G14 1 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 1,36,18 Tresteg (sone 0,5m) J11 1 Ingebjørg Hjelle Sømna IL 7,95 2 Kaisa Graven Sømna IL 7,9 Tresteg J16 1 Solveig Bjøru Sømna IL 9,68 G14 1 August Reinfjord Sømna IL 10,31 J11 Spyd 400g 1 Iben Knygh-Rossdal Sømna IL 12,46 J16 Spyd 500g 1 Solveig Bjøru Sømna IL 32,05 KS Spyd 600g 1 Stine Fagerli Sømna IL 25,67 2 Guro Knygh Sømna IL 24,24 G12 Spyd 400g 1 Jarl Amund Arumairasa Sømna IL 25,30 G13 Spyd 400g 1 Andreas Olsen Sømna IL 26,22 G14 Spyd 600g 1 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 41,55 2 Brage Arumairasa Sømna IL 38,27 3 Khalid Hassan Sømna IL 26,63 G18/19 Spyd 800g 1 Einar Bjøru Sømna IL 35,58 MS Spyd 800g 1 Tommy Dale Sømna IL 43,37 Rekrutt: Walid Hassan Johannes Dahle Taha Ramadan Bernt Viktor Garaas Emil Dahle Sivert Wågan-Myrvang

Seriestevne 15.08.2019