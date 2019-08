Mikael Bønå satte ny lø(y)perekord i Sjøbergmarsjen

Sport

Mikael Bønå beinfløy de to milene over fjellet fra Eiterådalen i Vefsn til Austerfjorden i Vevelstad på én time, 58 minutter og 25 sekunder lørdag.

Forbedret sin egen rekord

Dermed forbedret vevelstadværingen sin egen rekord på 2.01,17 fra 2014.

Som for fem år siden hadde Mikael av sin onkel Bjørn Arve Bønå lørdag. Han har pers på 2.12

– Bjørn Arve løpe Chicago maraton i oktober. Så siden det har vært så fint vær og terrenget var tørt og optimal for rekordforsøk, skulle vi prøve å løpe under to timer, forteller Mikael.

Han skaffet seg tre minutters ledelse på onkelen til toppen av Eiterådalen. Videre ble det et skikkelig kappløp.

— Så tok han innpå oppå fjellet og var halvannet minutt bak. Men med litt motbakker igjen før man svinger nedover til Austerfjorden økte jeg ledelsen til to minutter. Og fra der vi ser Vistenfjorden hadde jeg 15 minutter på meg for å klare å komme under to timer. Så da var det bare å peis nedover lia og kom ned og stoppa klokka på 1.58.25, forteller han.

Bjørn Arve kom i mål på 2.02.

– Det er en veldig fin fjelltur og et fint område å løpe i. Så jeg vil utfordre flere til å bli med og løpe Sjøbergmarsjen de neste årene og forsøke å slå rekorden. Den eneste jeg tror kan klare det er Rolf Einar Jensen fra Mo, sier Mikael Bønå.

Fintet Hitler

Totalt 125 deltakere som gikk den 36. utgaven av Sjøbergmarsjen. Den er oppkalt etter kaptein Sjøberg og er til minne om motstandsfolkene, som med livet som innsats fintet Hitler ved å bære våpen over fjellet i krigsårene 1942-44.

— Vi er glad at det holder seg opp mot 130 deltakere. Det blir fort krevende å håndtere mange fler, men vi skal gjøre små endringer til neste år, slik at vi på forhånd ser enda mer nøyaktig hvor mange som skal kjøres til og fra marsjen. Da kan vi også enklere håndtere flere, sier Olaf Anton Marken. Han og Magnar Solbakk påtok seg arrangøransvaret da minnemarsjen sto i fare for å bli avlyst i fjor.

I år hadde Marken hadde god hjelp av sin sønn Sander med organiseringen.

Han har bidratt mest og lagt ned et enormt arbeid i forkant, roser faren.

19-åringen har hatt ansvaret for påmelding og registrering før start og lagt opp logistikken med transporten til og fra start- og målområdet.

– Jeg har gått Sjøbermarsjen selv syv ganger, og synes det er en veldig fin tur, som jeg ønsker å være med å holde i gang, sier han.

TTS er en viktig støttespiller for arrangørene.

— Bidraget deres betyr at marsjen kan videreføres, da de sponser båt fra Visten etter marsjen og buss fra Brønnøysund til Eiterådalen, sier Marken.

De aller fleste deltakerne hadde det ikke like travelt som rekordjegerne, men tok seg tid til å nyte den storslåtte naturen i perfekt turvær.

Unge debutanter

13-åringene Sarah Holand Wika og Hedda Marken gikk marsjen for første gang.

— Det var spennende, ikke så tungt som jeg trodde og et veldig fint arrangement. Hvis datoen passer skal jeg gå neste år også, sier Sarah på telefon fra sommerjobben på Vega havhotell.

Vel framme i Austerfjorden ble deltakerne skysset til middag Bønå gård og servering av elgsodd.

— Det var veldig godt, synes Sarah.

Venninnen hadde også en fin turopplevelse.

— Jeg syns det var litt slitsomt. Vi brukte fem og en halv time. Men det var veldig fin natur. Hvis Sarah skal gå neste år, skal selvfølgelig også jeg det, sier Hedda på telefon fra Tromsø.