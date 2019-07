Laber interesse førte til avlysning på Sommardagan

Sport

Fotbalkamp melllom utflytterne og Sømnas herre- og damelag har vært fast post på programmet til Sommardagan i Sømna i mange år.

Heimkommarkampene under Sommardagan i Sømna Hett i lufta og hett på banen Det gikk til tider svært hett for seg på banen da den tradisjonelle kampen mellom ”Heimkommarlaget” og ”Hjemmelaget” satte hverandre i stevne under årets forballkamp. Hjemmelagene kjempet, men det ble for hett, ”Heimkommarlagene” ble for sterke.

I år prøvde man en ny vri.

- I år prøver vi på noe nytt med fotballturnering torsdag. Men foreløpig er det laber interesse, så vi får se om det bli nok påmeldte lag, sa Simen Garaas i fotballgruppa til BAnett mandag.

Nå er det klart at det ikke blir fotball under Sommardagan.

- Arrangementet avlyses, så får vi se på et nytt konsept for neste år. Fotballturnering var det tydeligvis ikke interesse for, sier Garaas til BAnett onsdag.

Sommardagstevnet i friidrett går av stabelen på Sømna stadion torsdag.

- Øvelser er som vanlig 60 meter og 600 meter for deltakere fra 10 til 14 år, 100 meter, 800 meter og 5.000 meter for deltakere fra 15 år og eldre. Tekniske øvelser er kule og lengde for alle fra 10 år og oppover, sier Roy Rørmark i friidrettsgruppa.