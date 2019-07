Ny vri for sportsprogrammet på Sommardagan i Sømna

Sport

Sommardagan i Sømna startet fredag.

Sommardagan i Sømna er åpnet Folk møtte tallrikt opp da Sommardagan i Sømna ble offisielt åpnet. Godt vær, mange røde på graderstokken, kaffe, kaker, rømmegrøt, spekemat og rebusløp med historisk sus, gjorde nok sitt til at stemningen var på topp. Endelig kunne Sommerdagan i Sømna erklæres for åpnet.

Tradisjonen tro står både friidrett og fotball på programmet.

Sommardagstevnet i friidrett går av stabelen på Sømna stadion torsdag.

- Øvelser er som vanlig 60 meter og 600 meter for deltakere fra 10 til 14 år, 100 meter, 800 meter og 5.000 meter for deltakere fra 15 år og eldre. Tekniske øvelser er kule og lengde for alle fra 10 år og oppover, sier Roy Rørmark i Sømna IL.

Fotballen arrangeres flyttes til torsdag - med en ny vri i år. Tidligere har utflytterne spilt mot Sømnas herre- og damelag.

- I år prøver vi på noe nytt med fotballturnering. Men foreløpig er det laber interesse, så vi får se om det bli nok påmeldte lag, sier Simen Garaas i fotballgruppa.