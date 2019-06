Målgivende fra Ulrik i Glimts seier i Stavanger

Sport

Bodø/Glimt viste fint spill og ledet 2-0 etter en halvtime da Glimt spilte mot Viking søndag kveld. Målscorerne Fredrik Bjørkan og Geir André Herrem sørget for en fin start på bortebane. Kristian Thorstvedt reduserte for hjemmelaget før Ulrik Saltnes var like ved å heade inn mål på overtid i første omgang.

Men brønnøyværingen stod for den målgivende pasningen da Amor Layouni scoret dagens tredje Glimt-mål i det 50. minutt. Da Philip Zinckernagel sørget for 1-4 trodde de fleste det var kjørt, men Viking startet en sluttspurt som sørget for spenning helt inn. Hjemmelaget scoret to ganger, men det endre med 3-4 til Glimt.

Med tre poeng i Stavanger har Glimt 23 poeng og ligger på bronseplass.