«Stilige drakter i latex og neopren» og «fargerike vester» på kurs

Sport

Kurt Fagerland fra Brønnøy Sjøsportklubb gleder seg til kajakkurs for teknikk i hav til helga. Lørdag og søndag kommer Brian Morsund som instruktør til kurset, som arrangeres i Innervika.

Han lister spøkefullt opp fordelene med kurset i en SMS til BAnett:

– Mye å lære. Imponerende læringspotensiale. Kjønnsbalanse i deltakergruppen. Grilling. Lange pauser. Muligheter for å åpne tette bihuler! Saltvann. Stilige drakter i latex og neopren. Fargerike vester. Likeverd. Inkluderende bærekraftig miljø. Miljøvern.

Målet er at deltakerne skal lære seg teknikk og sikkerhet for å padle i hav.

For å delta må man ha bestått grunnkurs hav, men sjøsportklubben opplyser på sine facebooksider at det er mulig å leie alt ut utstyr unntatt tørrdrakt fra dem.

«I tillegg vil vi se på lokale forhold som er relevante for dere når dere padler i hjemtraktene. Benytt den kajakken og det utstyret du er komfortabel med og liker å padle med. Det er en fordel at kajakken er normalt lastet for en ettermiddagstur slik at det blir mer realistisk», skriver instruktør Brian Morsund i beskrivelsen.

Kurt Fagerland kommer også med et løfte det spørs om han kan holde:

– Garantert perfekt padlevær! skriver han i SMSen.