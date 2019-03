Grand ble for sterke for BIL-jentene

Sport

BILS J16-lag spilte NM-kvalifisering i sin klasse på Fauske i helgen. Det begynte bra med to seiere på lørdag: 3-1-seier over Vinkelen og 2-0 over Rana FK.

I siste gruppespillkamp på søndag var forutsetningene enkle: BIL måtte slå Grand for å komme til finalen i kampen om NM. Etter å ha vært beste lag de første 20 minuttene, der jentene presset storfavorittene bakover på banen, så fikk Grand et par mål. Etter dette var Bodø-laget best og vant til slutt 4-0.

- Vi er stolte av presentasjonene våre denne helgen. Vi viser at vi henger med store deler av kampen, men kvaliteten i Grand-laget gjør at de vinner fortjent til slutt. Vi tar med oss mye inn i nye treningsuker frem mot seriestart, sier trener Roger Haugen i en kommentar til BAnett.