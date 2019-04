Glimt vant 2-0 over RBK

Sport

Bodø/Glimt serieåpner med å ta imot RBK på Aspmyra søndag kveld. Og de gule har gått respektløst til verkst. Få minutter før pause scoret Morten Konradsen for Glimt etter å ha fått en pasning fra Brede Moe.

Ulrik inn på midten

Ifølge VG var det en fortjent ledelse når man tar spillet og sjansene i førsteomgang i betraktning.

Ulrik Saltnes gir som vanlig alt, i det 52. minutt fikk han gult kort. Brønnøyværingen ble flyttet inn sentralt fra venstre indreløper da Patrick Berg ble skadet og måtte ut etter 34 minutter. Inn kom Morten Konradsen, som altså scoret sesongens første Glimt-mål rundt ti minutter etter.

I det 60. minutt kom et nytt Glimt-mål: Laget utntyttet at Nicklas Bendtner mistet ballen. Amor Layouni satte ballen i mål etter et effektivt angrep. 2-0!

- Tamt RBK

Syv minutter senere er Layouni nære på å score igjen, kun en kjemperedning av RBK-kepper Arild Østbø hindrer 3-0.

Ifølge NRK radios kommentator er det et tamt RBK-lag publikum på Aspmyra opplever i andre omgang.

- Altfor tamt det de har prestert fremover på banen, sier han om trønderne.

- Det har ikke vært en god seriepremiere for Rosenborg, sier NRKs kommentator.

I det 89. minutt har Glimt en ny kjempesjanse: Håkon Evjen er alene med keeper, men Østbø gjør igjen en god jobb.

På overtid fikk RBK corner. Ulrik Saltnes skaper nesten en RBK-sjanse når han prøver seg på en tunell, men Glimt får til slutt klarert. I den påfølgende får de gule en ny sjanse, men det ender 2-0 og tre poeng til Glimt.