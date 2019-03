Stupbratt arrangerer sin første klatrekonkurranse

Sport

Klatreklubben Stupbratt inviterer klatrere fra 13 år og oppover til konkurranse i Salhushallen lørdag.

- Det er ganske sikkert den første klatrekonkurransen noen gang i Brønnøysund. Den er for alle som har klatrekompetanse i form av topptaukort eller brattkort. Om du har klatret i ti år eller to måneder har ingen betydning, her er det noe for alle, sier Kari Husbyaune.

Nye klatreruter

Klatreveggen i Salhushallen har ført til mange nye medlemmer i klubben. Den siste uken er det blitt gjort endringer i veggen.

- Nå var tiden inne for å forandre rutene i klatreveggen, og da benytter vi samtidig muligheten til å arrangere en uhøytidelig klatrekonkurranse. Klubben har kjøpt inn masse nye klatregrep og hatt besøk av profesjonell ruteskruer i en uke, samt at medlemmer i klubben har skrudd en del, forteller Husbyaune.

Poeng underveis

Konkurranseformen legger opp til at man utfordrer seg selv og prøver å løse de problemene man møter i veggen. Klatrepartnerne sikrer hverandre, velger hvilke ruter man vil prøve seg på og samler poeng underveis i konkurransen.

- Alle deltakere klatrer samtidig, og det klatres kontinuerlig i fem timer. Konkurransen avsluttes med premieutdeling, der det premieres for god innsats i form av uttrekkspremier. Stupbratt klatreklubb ønsker klatrere fra 13 år og oppover velkommen til en dag med masse nye klatreruter i Salhushallen. Vi ønsker å rette en stor takk til det lokale næringslivet som har støttet oss og ønsker publikum velkommen, sier Kari Husbyaune.