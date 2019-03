Så tapte Bodø/Glimt

Sport

Etter fem strake seirer i oppkjøringen, tapte Bodø/Glimt 3-2 for Vålerenga i Oslo fredag.

Patrick Berg ga Glimt ledelsen 1-0. Deretter scoret VIF tre ganger, ved Chidera Eduke, Herolind Shala og Bård Finne, slik at det sto 3-1 til pause. To minutter etter sidebytte reduserte Vegard Leikvoll Moberg for gultrøyene.

Ifølge eurosport.no var Ulrik Saltnes involvert i kampens to siste mål. Brønnøyværingen lagde straffesparket som ga VIF 3-1 og var nest sist på Glimts 3-2-mål.

Dette var Bodø/Glimts sjette treningskamp for året. Det startet med 7-0 og 9-0 mot Junkeren og Mjølner. Deretter har Kjetil Knutsens menn slått Tromsdsdalen 3-0, Strømsgodset 5-0 og Aalesund 3-0. Før det altså ble tap for Vålerenga.

Søndag 31. mars er det seriestart hjemme på Aspmyra mot Rosenborg. Før det skal Saltnes & Co. spille tre treningskamper:

Start i Marbella 11. mars

Brann i Marbella 15. mars

Tromsø (b) 24. mars