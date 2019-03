Emilie (16) og Martine (15) dro til Hovedlandsrennet

Sport

Emilie Lindvall Dahle (J16) og Martine Evensen (J15) fra Sømna IL deltok i helga på Hovedlandsrennet på Gålå sammen med over 1000 andre langrennsløpere i 15- og 16 års alderen fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Det forteller Martines far Ørjar Wærum Evensen i en SMS til BAnett.

Dette rennet er ungdommens NM, og årets største langrennsmønstring for denne aldersgruppen.

– Rennet ble arrangert i perfekte rammer på 1000 meter over havet på Gålå. Sol og kuldegrader, perfekte løyper og tøffe traseer gjorde opplevelsen desto bedre. Nordland skikrets med sitt støtteapparat og foreldre jobbet sammen for alle løperne i sin krets. Eget smøreteam er ikke hverdagskost for Sømnaløpere, melder han.

Fredag gikk begge fem kilometer fristil, før det ble klassisk sprint og skicross på lørdag. Søndag gikk de stafett.

– Jentene fra Sømna fikk kjenne på et skyhøyt nasjonalt nivå, men begge løperne gikk seg opp og forbedret prestasjonene hver dag og avsluttet med gode etappetider på dagens stafett der de gikk for Nordland skikrets. For Emilie som startet med langrenn for kun 15 måneder siden har fremgangen vært enorm og det har vært mye fin læring i å delta i et så stort arrangement. Martine som har gått skirenn fra 12 års alder hadde ambisjoner om å blande seg inn i beste tredjedel i sin klasse. Fall i fredagens fristil tok fra henne denne muligheten, men hun viste seg godt frem i klassisk sprint på lørdag og greide sin målsetting, på tross av at sprint ikke er hennes favorittøvelse, skriver Ørjan Wærum Evensen om innsatsen.

Han mener begge gjorde svært gode stafettetapper på hvert sitt Nordlandslag og viste at også Sømnajenter kan vise muskler mot de hardtsatsende skikretsene i nord og sør.

– Begge jentene satser hardt i sin idrett og deltok i sist helg i KM i Mo i Rana der det ble to tredjeplasser på Martine Evensen og en flott fjerde og femteplass på Emilie. Neste store arrangement er Nordnorsk mesterskap i Vadsø 22-24. mars der jentene har ambisjoner om å nærme seg teten ytterligere. Jentene og trenere er svært glad for den frivillige innsatsen som gjøres i skiløypene i Kvervet. De flotte forholdene har vært avgjørende for fremgangen denne vinteren, skriver han.