Se alle de 201 som får premie fra Fjelltrimmen på Sør-Helgeland

Fjelltrimkomiteen har nå gjort opp status for 2018-sesongen. 201 små og store har fullført kravene til antall topper og betalt kontingent. Det gir krus eller diplom.

Sesongavslutning

– Utdelingen blir på rådhuset mandag 11. mars, sier Kjell Iver Johansen.

Premieutdelingen følger den faste «liturgien».

– Det blir kaffeservering i kantina med fjellprat, og visning av bilder fra fjorårets trimmere, samt premieutdeling. De som ikke har anledning til å hente krus eller diplom da, kan få de utlevert på servicetorget på rådhuset etter utdelingen, sier Johansen.

Fjelltrimmen 2019 1. Hornstind, Vevelstad 885 moh 2. Dalaunfjellet eller Øyrtinden, Langfjorden 800/759 moh 3. Holmshatten, Bindal/Holm 620 moh 4. Ryptinden, Dalbotn 586 moh 5. Trælneshatten, Trælnes 567 moh 6. Krokneshesten, Kvervet 558 moh 7. Mofjellet, Lund 526 moh 8. Hilstadfjellet, Hommelstø 401 moh 9. Salbuhatten, Gåsheia 334 moh 10. Ramntind, Skille/Eide 321 moh 11. Tilremshatten (Fra Skarsåsen) 315 moh 12. Bjørufjellet, Vik 307 moh 13. Ramtind Nord (Skårfjellet), Skille/Eide 295 moh 14. Gåsheitinden, Gåsheia 245 moh 15. Ramntind, Sømna, Våg 240 moh 16. Hjortheia, Gåsheia 195 moh Krav for å få krus eller diplom: Pensjonister minst 8 topper Voksne minst 10 topper Barn (9 t.o.m. 15 år) minst 8 topper Barn (0 t.o.m. 9 år) minst 6 topper Samt betalt kontingent. Alle toppene har bøker liggende året rundt.

Topp 11, 12 og 15 vil bli remerket til våren.

Under elgjakta tar Fjelltrimmen pause på de steder det bedrives jakt.

Tørrskodd over myra

. Årets liste består av 17 topper. Det ligger bøker ute på alle toppene året rundt, man kan også registrere seg digitalt.

Fjelltrimkomiteen er i full gang med tilrettelegging for en ny sesong.

– Siden barmarka kom såpass tidlig har vi nå startet med årets klopplegging, og først ut er Tilremshatten fra Skarsåsen. Det er et par myrer innpå fjellet som har vært litt våte å krysse. Det er et stykke for oss å bære, men god trim får vi tro, sier Johansen.

Tilremshatten er en av årets nykommere på listen.

– Dette fjellet er et veldig populært turmål, og vi tror at litt enkel tilrettelegging vil gjøre det enda mer populært. Vi har hatt dialog med grunneierne og alle har vært positive til tiltaket. Vi vil remerke ruten fra Skarsåsen når kloppleggingen er ferdig. Tiltaket dekkes i sin helhet av fjelltrimmens andel fra Grasrotandelen, sier Johansen.

Deretter fortsetter dugnaden på Gåsheia.

– Vi vil også gjøre litt mer klopplegging midt på Salbuhatten på de våteste partiene senere i vår, og remerke litt på de gamle fjelltrimfjellene etter behov, sier Kjell Iver Johansen.

Disse får premie fra Fjelltrimmen 2018

Gustav Busch Arntsen 10 Jan Inge Tjøsvoll 18 Cecilie Fjellsøy 18 Susanna Marie Tafjord 8 Marie Holt Sund 10 Rune Sandholm 12 Leif Kvitnes 18 Hege Gjerde 10 Halvor Sund Oredalen 6 Annie Sund Oredalen 6 Tone J. Sund 10 Stein Erik Berntzen 12 Inge Baustad * Marianne Bærøy 16 Monicka Kjørsvik 10 Brynhild Larsen 18 John H. Sundsvik * Marit Walvik 11 Jeanett Brunsvik 10 Hanne Trælnes 19 Steinar Holst 17 Gunvor Aune 17 Kjellaug Kleiven 12 Åge Kleiven 12 Tor Åge Olderbakk 10 Torbjørn Vedal 16 Synnøve Vedal 16 Bertine Julie Ekse 12 Hilgard Reitan 18 Geir Arne Solberg 15 Pia Mette Flatmo 18 Lill Moe 18 Guttorm Moe 18 Kristina Wikjord 10 Håvard Dreiås 10 Ramona Hårsvær 19 Håkon Winje 18 Issa Ormøy 18 Birger Storvik 18 Sunniva Sund 8 Jenny Sund 8 Eli Utvik 11 Kjell-Arne Utvik 10 Skule Rørmark 14 Villy Gjersvik 10 Jonas Bråten 10 Ole Martin Trælnes 12 Caroline Trælnes 10 Marta Rajtar 10 Babak Momtaz 10 Snorre Westerberg 11 Knut Johan Strømsnes * Thrine-Lise Skogly 13 John Viggo Klausmark 12 Gunnar Aune 18 Britt Flågeng 11 Jorun Lund 17 Heidi Sveli * Åshild Havn 8 Vetle Havn 8 Bodil Pettersen 17 Paul Havn 15 Wenny Havn 15 Solrun Hoem 15 Erling Amundsen 9 Eva Amundsen 8 Synnøve Egeness Lilleli 10 Gunhild D. Hansen 12 Steinar Dyngeseth 8 Elisabeth Wallenius 11 Mayliss Trælvik 14 Ernst Jonny Lyngøy 12 Hege Norsætra 10 Michael Nilsson 8 Damiel Nilsson 6 Kevin Sørfjell 10 Tove Sørfjell 10 Michael Nilsson 10 Sandra Slotterøy Nilsen 12 Gunnar Enge 12 Magnar Solbakk 19 Sigrunn W. Solbakk 17 Tone Paulsen 18 Tone Bruvoll * Eivind Eikanger Hovde 6 Marit Storheil Nicolaisen 15 Frode Sørnes Olsen 19 Lill Iren Johnsen 19 Jan Kåre Børøsund 10 Elisabeth Einvold Lind 14 Arne Kleiven 16 Torill Synnøve Andersen 14 Elin Pettersen 10 Randi Wold 13 Liv Jorunn Ebbesen 19 Geir Ebbesen 19 Anita Meisingset 19 Isabell Benjaminsen 10 Elaine Svartis 19 Lars Petter Svartis 19 Ingvill Nicolaisen 10 Unn B. Haraldsvik 10 Hildur S. Schanche 10 Ronja Aune 8 Birgit Aune 13 Jonas Berg Lilleheil 10 Kai Myrvang 11 Ingunn Myrvang 10 Elise Berg 10 Even Salberg 10 Ella Lilleheil 9 Herold Lilleheil 10 Adrian Sørfjell 10 Gunn Moe 10 Hans Gunnar Rodal 12 Cathrine Heide Børøsund 10 Tove Irene Rørmark 18 Karl Wilhelm Fjellsøy 7 Nora Fjellsøy 10 Randi Einarsen 10 Kristoffer Lyngøy 9 Brage Lyngøy 9 Sivert Kolsvik 8 Solgunn Arnes 14 Geir Arne Johansen 14 Liv-Marit H. Reitan 18 Lotte-Karin Reitan 10 Gøril Øyan Karlsen * Jorun Maria Okan 10 Nomi Kristoffersen 16 Aleksander Kolstad 11 Arja Heimstad 11 Lisbeth Mikkelsen 18 Iver L. Søreng 8 Evelyn Annie Tausvik 8 Susanne Larsen 10 Gerd Slettaune 12 Elin Merethe Gaupen 18 Rita Nilsen 17 Henny Karin Kjørsvik 12 Gyda Kjørsvik Bye 12 Stein Åge Reppe-Karlsen 17 Emil Reitan Reppe-Karlsen 17 Kjell Hanssen 8 Dagrun Sund Einvik 10 Merethe Sund 10 Bente Holmstrand 16 Jan Fredrik Fiveltun * Anne Beate Fiveltun * Geir Johan Hanssen * Rinda Enoksen 15 Linn Astrid Johannesen 7 Sølvi Haraldsvik Hagen 12 Beate Aanes Kjørsvik * Teo Øyan-Uthaug 10 Alf Larsen 10 Camilla Hestmark 16 Willum Hestmark Paulsen 6 Atle Johansen * Sander Øyan-Uthaug 11 Victoria Aarstrand 6 Thea Aarstrand 6 Lise Graven 8 Sissel Sørgård 13 Astrid Elise Aasberg Ovid * Tiril Johansen 8 Kasper Johansen 9 Kjell Iver Johansen 19 Gunn Storvik 18 Fredrik Olausen 10 Line Lyng Hansen 18 Selma Otelie Skogseth Einvik 10 Bent Johansen 18 Daniel Trælnes 12 Lill-Christin Henningsen 11 Karoline Omnø 14 Jon-Erik Rørmark 13 Eli Hildring 6 Karin Berg 15 Thorleif Strømsnes 12 Guri Garmo 10 Ole Sigvald Mo 13 Arne Robert Hartvigsen 15 Kai Inge Rande 12 Siv Heidi Storvig 11 Kurt Kristoffersen 14 Mia Therese Aasen Slettaune 8 Bjørn Idar Slettaune 10 Siri Nepås * Børge Rugås * Torun Borgen Gladsø 16 Sigbjørn Gladsø 16 Svein Ebbe Nielsen 10 Grethe Heidi Nielsen 10 Annie Aasheim 14 Brita Olsen 14 Lill Iren Andersen 10 Sol Tørrissen 13 Roald Tørrissen 13 Stein Brekk 19 Sissel Hartvigsen 19

* Antall topper ikke meldt inn

