I dag møter BIL-damene Namsos på hjemmebane

Sport

I årets første kamp mot Rørvik måtte BIL-damene forrige lørdag konstatere at det ble uavgjort 21-21.

Denne lørdagen er det nok et trønderlag som kommer på besøk, nærmere bestemt Namsos.

I 4. divisjon Kvinner, TrønderEnergi-Serien - 04 ligger Brønnøysund på en syvendeplass med 6 poeng, mens Namsos ligger like under på 8. plass med 5 poeng. Rørvik er tabellfirer.

I arrangementet på facebook lover BIL-damene full innsats:

«Sist helg var vi irriterende nær å ta vår første hjemmeseier! Vi har jobbet godt på trening denne uken og er veldig klar for å ta i mot Namsos på lørdag - og går selvsagt for seier. Håper på like mye trøkk fra dere på tribunen - og tilbake skal vi gi dere god underholdning i form av masse mål, fartsfylte angrep og knallhardt forsvarsspill! VEL MØTT OG HEIA BIL!»