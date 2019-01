Sport

Søndag er det kamp i herrenes tredjedivisjon i håndball. BIL møter Vikhammer 2.

Dette er et oppgjør mellom de to nederste lagene på tabellen. Før kampen ligger Malvik-laget på 10. plass og Brønnøysund på 11. plass etter at to lag har trukket seg.

Følg kampen live her.