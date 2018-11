Ulrik scoret på Lerkendal

Sport

Lørdag kveld var det kamp mellom serievinner Rosenborg og Bodø/Glimt på Lerkendal. De gule fra Bodø scoret først, og målscorer var ingen ringere enn brønnøyværingen Ulrik Saltnes.

Ifølge VG kom målet "ut av det blå" i det 70. minutt: Kristian Fardal Opseth fikk en lang ball, som han headet i bena på Saltnes. Den tidligere BIL-spilleren kom på svært godt taimet løp og satte ballen i korthjørnet.

Men da våknet RBK: Kun tre minutter etter scoret siddisen Yann Erik De Lanlay med hælen på én meters hold.

Glimt hadde et enkelt utgangspunkt før sesongens siste serierunde: Ett poeng eller tre på Lerkendal ville bety at plassen i Eliteserien var sikret, uansett resultat i andre kamper. Det ble 1-1, og dermed er Glimt et eliteserielag også i 2019.