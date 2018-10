Verdensmester fra Sømna ble norgesmester søndag

Sport

I november i fjor ble Petter Bergh Horgen fra Sømna, som er sønn av «Midnattrittets mor» Tove Fredrikke Bergh, verdensmester i klassen Mens Physique Junior (+178). Han bor og trener til daglig i Oslo.

Ble mester

Årets NM i Fitness og Kroppsbygging 2018 var på Oslo Konserthus, og Horgen deltok i flere klasser, både samme juniorklasse som i VM i fjor, men også i Mens Physique (-182).

Han vant begge disse klassene, og vant også sammenlagt, Mens Physique Overall. Han er med andre ord norgesmester, i tillegg til verdensmester.

Unikt talent

President i Norges Kropssbygger- og Fitnessforbund Tone Opheim beskrev Horgen som et «unikt talent» da han vant VM i fjor.

—Det han gjør nå må vel kunne beskrives som en kometkarriere. Dette er hans første sesong, han begynte å konkurrere i høst. Først deltok han på Sandefjord open, der alle debutanter må være med for å kunne delta i NM. Der vant han. Så vant han NM to uker etterpå, og nå har han vært i senior-VM der han tok en sjuendeplass - altså én plass unna finalen der - og nå vinner han junior-VM. Helt utrolig. Det er mange som trener i årevis bare for å komme til en finale, så man kan trygt si at Petter er et talent, sa hun i november i fjor.

Horgen deltok for klubben Haralds gym.