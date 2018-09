Sømna reiste med bare ti mann til Gruben, vant

Sport

I mennenes 6. divisjon avd. 2 Helgeland tok Gruben lørdag i mot Sømna-herrene på Gruben kunstgressbane, en kamp som endte 2-3 i favør gjestene fra Sømna.

Sømnalaget var hardt rammet av spysjuke, futsalskader og brustafett, derfor var det bare ti mann som reiste til Gruben.

– Vi lå under 1-0 til pause, gikk i strupen på dem og scorte to rett etter pause. Eskil (Melstein) scorer på frispark og Hadi (Karimi) på blank gåll (Eskil var målgivende). Filimon (Hadgu) putter det tredje målet etter forarbeid fra Eskil. Vi slipper inn et mål rett før slutt, men rir seieren i land, skriver Sømnas spillende trener Simen Garaas til BAnett.

Han er ikke overraskende fornøyd med innsatsen.

– Dette er årets sterkeste seier, men vi skal ikke stille med bare 10 mann igjen.

Dette er Sømnas fjerde strake seier i 6. divisjon etter å også ha slått Herøy/Dønna 2-4 på bortebane 22. september, Vega 4-0 på hjemmebane 17. september og SIL2 2-3, også da på bortebane, 9. september.