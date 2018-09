Sterke maraton-prestasjoner av Sømna-trio i Berlin

Sport

Berlin er en av de mest populære maratonbyene i verden mye på grunn av en veldig rask løype.

Det er derfor stor rift om startnumrene. På startstreken lørdag sto det tre gode Sømna IL-løpere. Under perfekte forhold løp Steinar Westerberg de 4,2195 milene på litt over tre timer, 3.02,43. Leif Magne Øvrebust ble klokket inn til 3.17,09 og Werner Reinfjord 3.30,06.

- Hele turen var en fantastisk opplevelse. Det var utrolig å delta på et arrangement med 43.000 deltakere, sier Westerberg.

Dette bildet er tatt under fredagsjoggen.

- Der deltok 11.000 løpere. "Oppvarmingen" ble avsluttet med én runde på Olympiastadion. Det var helt magisk, sier Westerberg.

I år levde Berlin opp til sitt rykte som den raskeste maratonløypa på planeten. Kenyanske Eliud Kipchoge lyktes i sitt tredje forsøk på like mange år med å sette ny verdensrekord, og løp inn til nærmest utrolige 2.01,39. Det gir en vanvittig gjennomsnittsfart på over 20 km/t - i to timer. Prøv og sett tredemølla på den farten og se hvor lenge du klarer å holde den.

Den olympiske mesteren fra Rio i 2016 løp ett minutt og 18 sekunder raskere enn den forrige rekorden. Det er den største forbedringen på 51 år.

Flere Sømna-løpere skal løpe maraton i høst. Lasse Blom og Kjell Arne Trælnes spisser formen inn mot Amsterdam maraton i oktober og i november skal Kristian Wold Arnøy løpe i Firenze.