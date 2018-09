Iselin satte ny 400 meter-rekord for damer på Sømna stadion

Sport

Emma Grønmos banerekord for damer på 62,5 ble satt 28. mai 1971, og var Sømna ILs eldste banerekord.

Den så ut til at den på kunne overleve enda ett år, men falt på sesongens aller siste stevne. Det sørget Iseiln Evensen (14) for da hun løp inn til 62,46. Hun var dermed fire hundredeler raskere enn Grønmo. Det hører med til historien at Grønmo løp på grus.

Ny damebanerekord på 400 er uansett en historisk begivenhet .Og Iselins tid, 62,46, er selvfølgelig også ny klubbrekord for J14.

Det ble satt ytterligere fire klubbrekorder under sesongavslutningen. Waldemar Knygh-Rossdal i G13 på 1500 meter med 5.13,92,

Gunnar Thrana i menn 55-59 år på 1500 meter 5.06,53 og Jarl Amund Arumairasa i G11 i diskos med 25,84.

Se alle resultatene fra torsdagens stevne i Vik.

Resultater fra kretsstevne i Vik 13. september Seriestevne på Sømna stadion torsdag 13.09.2018 60 m

J-10

1. Aurora Mjølkarlid Hattfjelldal IL 10,20

2. Iben Knygh-Rossdal Sømna IL 11,14

3. Caroline Vågan Sømna IL 13,00

J-11

1. Sunniva Hallaraune Hansen Sømna IL 9,89

2. Kaisa Graven Sømna IL 10,16 G-13

1. Khalid Hassan Sømna IL 8,77

2. Sigurd Mjølkarlid Hattfjelldal IL 9,54

3. Ådne Vollan Hattfjelldal IL 9,78

4. Gabriel Lande Norheim Hattfjelldal IL 9,88

G-14

1. Isak Larsen Hattfjelldal IL 8,53

G-15

1. Sander Konradsen Hattfjelldal IL 7,99

MS

1. Kjell Vidar Norheim Hattfjelldal IL 8,19 100m

J-13

1. Emma Baustad Sømna IL 14,51

J-14

1. Iselin Evensen Sømna IL 13,47

2. Martine Evensen Sømna IL 15,13

J-15

1. Solveig Bjøru Sømna IL 14,54 G-13

1. Khalid Hassan Sømna IL 14,12

G-14

1. Isak Larsen Hattfjelldal IL 13,54

2. Sander Johansen Sømna IL 15,76

G-15

1. Sander Konradsen Hattfjelldal IL 12,82

MS

1. Kjell Vidar Norheim Hattfjelldal IL 13,02

2. Tommy Dale Sømna IL 14,74 400m

J-11

1. Sunniva Hallaraune Hansen Sømna IL 1.21,87

2. Kaisa Graven Sømna IL 1.36,47

J-14

1. Iselin Evensen Sømna IL 1.02,46



G-17

1. Einar Bjøru Sømna IL 58,54

1500m

J-13

1. Sofie Bredesen Sømna IL 6.01,57

J-14

1. Martine Evensen Sømna IL 5.07.55 G-13

1. Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 5.13,92

MS

1. Rolv-Jørgen Bredesen Sømna IL 4.52,82

2. Gunnar Thrana Sømna IL 5.06,53

3.Ørjar Wærum Evensen Sømna IL 5.13,82 Høyde

J-10

1. Aurora Mjølkarlid Hattfjelldal IL 1,15

G-11

1. Niklas Rørmark Andersson Sømna IL 1,29

G-13

1. Gabriel Lande Norheim Hattfjelldal IL 1,28

2. Ådne Vollan Hattfjelldal IL 1,25

3. Sigurd Mjølkarlid Hattfjelldal IL 1,20 Diskos

J-11 Diskos 600g

1. Kaisa Graven Sømna IL 13,08

2. Sunniva Hallaraune Hansen Sømna IL 10,94

J-14 Diskos 750g

1. Guro Martine Brøndbo Dahl Hattfjelldal IL 19,37

2. Iselin Evensen Sømna IL 17,54

3. Sara Slåttøy Sømna IL 17,18

J-15 Diskos 750g

1. Oda Baustad Sømna IL 25,81

2. Mina Hofstad Hattfjelldal IL 21,37

KS Diskos 1,0kg

1. Guro Knygh Sømna IL 17,92 G-11 Diskos 600g

1. Jarl Amund Arumairasa Sømna IL 25,84

G-13 Diskos 750g

1. Brage Arumairasa Sømna IL 31,33

2. Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 20,05

G-14 Diskos 1,0kg

1. Arne Olav Brøndbo Dahl Hattfjelldal IL 30,67

2. Henrik Vesterlid Hattfjelldal IL 29,73

3. Sander Johansen Sømna IL 11,78

MS Diskos 2,0kg

1. Tommy Dale Sømna IL 32,92

MV Diskos 1,0kg

1. Aksel Arnøy Sømna IL 19,95 Kule

J-13 Kule 2,0kg

1. Emma Baustad Sømna IL 9,59

J-14 Kule 3,0kg

1. Sara Slåttøy Sømna IL 9,04

2. Guro Martine Brøndbo Dahl Hattfjelldal IL 8,80

3. Tiril Graven Sømna IL 6,76

J-15 Kule 3,0kg

1. Oda Baustad Sømna IL 9,86

2. Solveig Bjøru Sømna IL 8,10

3. Mina Hofstad Hattfjelldal IL 7,92



G-11 Kule 2,0kg

1. Jarl Amund Arumairasa Sømna IL 8,44

G-13 Kule 3,0kg

1. Brage Arumairasa Sømna IL 11,54

2. Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 9,48

G-14 Kule 4,0kg

1. Henrik Vesterlid Hattfjelldal IL 10,20

2. Arne Olav Brøndbo Dahl Hattfjelldal IL 9,90

G-17 Kule 5,0kg

1. Einar Bjøru Sømna IL 9,68

MS Kule 7,26kg

1. Tommy Dale Sømna IL 11,64

MV60-64 Kule 5,0kg

1. Alf Dale Sømna IL 8,33

MV85-89 Kule 3,0kg

1. Aksel Arnøy Sømna IL 8,18

Sømnaveteraner tok både gull, sølv og bronse i NM Tommy Dale, Tor Arne Dale og Aksel Arnøy tar med edelt metall hjem fra Stjørdal.

På Sømna ILs nettsider finner du oppdatert statistikk over bane- og klubbrekorder samt 20 på topp for alle seniorøvelser.