Ulrik scoret i Glimt-seier

Sport

Europa League-klare Sarpsborg 08 var Bodø/Glimts motstandere på Aspmyra i dag. Sist lagene møttes ble det målløst, men søndag ble det hjemmseier og tre mål for Glimt.

Etter en drøy halvtime sørget Philip Zinckernagel for Glimt-ledelse, men Patrick Mortensen utlignet for østfoldingene etter retur fra Glimt-keeper Ricardo Friedrich. Like før pause scoret Kristian Fardal Opset for Glimt.

Andreomgangs eneste mål kom allerede i det 48. minutt, og det ble scoret av Glimts Ulrik Saltnes. Brønnøyværingen headet en stolpe ut-ball i mål.

- Det var Fredrik sin prestasjon, sa en beskjeden Saltnes til AN-TV etter kampen og siktet til Fredrik Bjørkans herlige raid og skudd i forkant av returscoringen sin.

Saltnes scoret også i kampen mot Tromsø i forrige kamp.

Glimt har nå tatt sju poeng på de siste tre kampene og ligger på 11. plass på tabellen.