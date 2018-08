Kine Bekkevold ble første kvinnelige samlagsmester

Sport

På søndag arrangerte vi Samlagsstevnet i baneskyting. Dette er årets hovedstevne for Vefsn skyttersamlag, som omfatter de 17 skytterlagene fra Korgfjellet og sørover til fylkesgrensa (unntatt lagene i Bindal som sokner til Namdal).

Resultatliste Samlagsstevnet - Bane, Brønnøysund Skytterlag, 19. august 2018: Mesterskap: 3-5: 1. Kine Bekkevold, Austerbygda 343, 2. Jøran Nordhuus, Brønnøysund 342, 3. Marius Hagfors, Austerbygda 342 Klasse 2: 1. Robert Lorentsen, Brønnøysund 343, 2. Per Magne Fellingfors, Grane 329, 3. Arvid Aursøy, Brønnøysund 327 V55: 1. Frode Albertsen, Mosjøen 341, 2. Steinar Aufles, Mosjøen 338, 3. Jan Erik Eriksen, Sandnessjøen 338 V65: 1. Lars Nordhuus, Brønnøysund 347, 2. Lillian Herring, Austerbygda 342, 3. Tor Dagfinn Aanes, Fustvatn 336 V73: 1. Gunnbjørn Fagervik, Mosjøen 350, 2. Gudmund Røsdal, Mosjøen 346, 3. Trond Brennhaug, Grane 344 Junior 16-17 år: 1. Emil Lysøy Wika, Austerbygda 346, 2. Kim Rune Sagmo, Austerbygda 338, Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Andrè Dalsvåg Søraa, Mosjøen 348, 2. Ivan Kristoffersen, Øvre Velfjord 340, 3. Emma E. Fjelldalselv, Øvre Velfjord 317 Rekrutt 11-13 år: 1. Julie Bjørgan, Øvre Velfjord 325 Hovedskyting: Klasse 5: 1. Marius Hagfors, Austerbygda 242, 2. Morten Eriksen, Mosjøen 234 Klasse 4: 1. Kine Bekkevold, Austerbygda 245, 2. Jøran Nordhuus, Brønnøysund 242, 3. Vegard K. Govasli, Øvre Velfjord 234, 4. Øyvind Abel, Grane 230, 5. Eirik Tangstad, Grane 227 Klasse 3: 1. Georg Storvik, Øvre Velfjord 232, 2. Esben Fagerbakk, Brønnøysund 227, 3. Marius Fellingfors, Grane 219, 4. Ole Jacob Kristiansen, Brønnøysund 218, 5. Jens Ole Jensen, Brønnøysund 217 Klasse 2: 1. Robert Lorentsen, Brønnøysund 244, 2. Per Magne Fellingfors, Grane 234, 3. Arvid Aursøy, Brønnøysund 233, 4. Tanja Aanes, Fustvatn 229 Klasse 1: 1. Karoline Aasen, Unkervatn 240, 2. Andreas Aanes, Fustvatn 235, 3. Odd-Arne Aakervik, Brønnøysund 234, 4. Lars-Arne Aakervik, Brønnøysund 215 V55: 1. Frode Albertsen, Mosjøen 245, 2. Steinar Aufles, Mosjøen 242, 3. Jan Erik Eriksen, Sandnessjøen 241, 4. Svein Erik Eid, Brønnøysund 239, 5. Are Mareno Skar, Hattfjelldal 237, 6. Torfinn Govasli, Øvre Velfjord 235, 7. Viggo Skulstad, Sandnessjøen 227 V65: 1. Lars Nordhuus, Brønnøysund 249, 2. Tor Dagfinn Aanes, Fustvatn 246, 3. Lillian Herring, Austerbygda 246, 4. Kolbjørn Fagerbakk, Brønnøysund 242, 5. Svein Bråten, Hattfjelldal 241, 6. Asgeir Almås, Hattfjelldal 239, 7. Torfinn Hoff, Hattfjelldal 235 V73: 1. Gunnbjørn Fagervik, Mosjøen 250, 2. Trond Brennhaug, Grane 248, 3. Gudmund Røsdal, Mosjøen 247, 4. Steinar Nilsen, Grane 247, 5. Terje Dalen, Hattfjelldal 243, 6. Edmund Petter Eriksen, Mosjøen 243, 7. Walther Kristiansen, Sandnessjøen 241, 8. Olav Herring, Fustvatn 237 Jeger: 1. Alf Rune Alexandersen, Brønnøysund 245 Junior 16-17 år: 1. Emil Lysøy Wika, Austerbygda 248, 2. Kim Rune Sagmo, Austerbygda 239, Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Andrè Dalsvåg Søraa, Mosjøen 249, 2. Ivan Kristoffersen, Øvre Velfjord 246, 3. Emma E. Fjelldalselv, Øvre Velfjord 232, 4. Alexander Jacobsen, Brønnøysund 228, 5. Vetle Skogmo, Brønnøysund 226 Rekrutt 11-13 år: 1. Julie Bjørgan, Øvre Velfjord 243 Nybegynner ung: Kristian Aakervik, Brønnøysund 225, Silje-Katrin Aakervik, Brønnøysund 205, Othelie Horn Fagerbakk, Brønnøysund 239, Hågen Fellingfors, Grane 245, Oliver Høyland, Brønnøysund 223, Agathe Trælnes, Brønnøysund 243 Nybegynner voksen: 1. Hanne Nicolaisen, Brønnøysund 245, 2. Amund Øverås, Øvre Velfjord 238, 3. Ståle Markussen, Brønnøysund 236

Det var 60 deltakere. Gitt værmeldingene og det været som var på søndag, med tildels mye regn og vind innimellom, er vi som arrangører fornøyd med deltakelsen. Forholdene var stort sett like for alle, og til tross for været ble det oppnådd gode resultater.

Kine Bekkevold vant stevnet foran Jøran Nordhuus og Marius Hagfors. Det var første gang det ble en kvinnelig samlagsmester utendørs i vårt samlag. Resultatene på de tre medaljevinnerne var også gode, med hhv. 343,342 og 342 poeng. Robert Lorentsen skjøt solide 343 poeng i klasse 2. Dette er samme resultat som nummer to i denne klassen hadde på Landsskytterstevnet i år. I V73 skjøt Gunnbjørn Fagervik (Mosjøen) 350 poeng med 10 innertiere i finalen og totalt 28 innertiere, et resultat helt i landstoppen i denne klassen.

For skytterne fra Brønnøy ble det i tillegg til Robert Lorentsen sin seier i klasse 2 også klasseseiere for arrangørlaget i V65 ved Lars Nordhuus, i jegerklassen ved Alf Rune Alexandersen og i Nybegynner voksen ved Hanne Nicolaisen. Julie Bjørgan fra Øvre Velfjord vant klasse rekrutt.

Jøran Nordhuus, leder i Brønnøysund skytterlag