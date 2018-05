Hadde sesongåpning på Mobanen for flere lag

Sport

Tirsdag spilte Tjalgs G11 mot BIL, onsdag spilte Tjalg 1 G10 mot Sømna og Tjalg G10 2 mot BIL, mens Tjalg 1 J10 spilte mot Tjalg 2 J10, og Tjalg 2 G10 mot Brønnøysund.

Ifølge Kjell A. Nielsen fra fotballstyret ble dette et par fine fotballdager.

– Utrolig morro med masse foreldre, søsken, onkler, tanter og flere som hadde tatt turen til Mobanen i strålende sommervær for å se på sine håpefulle spille fotball, skriver han på Tjalgs nettsider.

– Vi hadde også åpen kafé, der det var mulighet for å kjøpe seg kaffe, vafler, brus, nudler, is og mer. Vi fikk også innviet våre fem nyinnkjøpte benker, som gjør det mye koseligere for folk å kunne sitte og følge med på kampene, skriver han videre.