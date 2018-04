Ulrik var en halv meter fra scoring da RBK slo Glimt

Sport

RBK stod igjen som vinnere etter kveldens batalje på Aspmyra i Bodø. De gule tok imot trøndere på poengjakt, og Alexander Søderlunds heading på en corner to minutter inn i andre omgang ble avgjørende.

Det betyr ikke at det var noen overkjøring av hjemmelaget. Ifølge VG var sjansestatistikken 3-2 etter første omgang, og etter Roseborg-scoringen var det Glimt-trykk, så mye at avisen teller 15 Glimt-avslutninger etter kampen. I det 75. minutt traff Ulrik Saltnes en halvmeter utenfor mål etter å ha skutt via en RBK-spiller, og på overtid mente mange at Glimt skulle hatt straffe.

Men RBK vant og steg til 6. plass på tabellen (fortsatt tre plasser under byrival Ranheim). Glimt har for første gang i sine 23 sesonger på øverste nivå spilt fire kamper uten scoring og ligger etter mandagens kamp på 15. plass.