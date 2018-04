Brønnøy styrkeløftklubb heiste opp 2,8 tonn til sammen

Sport

Seks løftere fra Brønnøy styrkeløftklubb gjorde en råsterk innsats på regionstevne i Mo i Rana lørdag.

Debuterte med regionrekord

21 år gamle Jonas Hestø deltok på sitt første stevne og heiste opp 252,5 kg i markløft. Debutanten satte med det ny regionrekord for junior i 115-kilosklassen.

- Jeg var litt nervøs, men det gikk over etter det første løftet, sier Hestø.

I knebøy og benkpress fikk han opp 160 og 95 kilo.

- Jeg er veldig fornøyd med debuten, sier han.

Den høyreiste junioren har trappet opp satsingen de siste årene.

- Jeg har trent i fem år, de siste to årene seriøst. Det blir seks økter i uka, alene og sammen med klubben som har to fellestreninger i uken, forteller han.

Deltakelsen på stevne ga mersmak.

- Jeg har mer inne i alle øvelsene. På trening har jeg 270 som pers i markløft. Nå sikter jeg meg inn på stevne i Rana i juni, forteller han.

Herlig duell

Sandra Slotterøy Nilsen (20) og Leni Hallvig Myrvoll (21) kjempet en durabelig fight om markløftseieren. Duoen pushet hverandre til ny regionrekord i damenes juniorklasse. Myrvoll dro først opp 127,5 kg. Det matchet Nilsen, som med litt mindre kroppsvekt dermed hadde rekorden. Men det varte bare i to minutter. For Myrvoll klarte 130 i sitt siste løft og sikret både klasseseieren og ny regionrekord. I knebøy fikk hun opp 100 kg og benken presset hun opp 60 kg.

- Det er er veldig gøy å ha noen å konkurrere med. Vi pusher hverandre både på trening og i konkurranse. Neste stevne satser vi på at regionrekorden i mark blir enda høyere, men det spørs jo hvem som stikker av med seieren da, sier Myrvoll som deltok på sitt første stevne i 2015.

Nilsen debuterte i fjor. Hun fikk opp 95 kg i knebøy og 55 kg i benken lørdag.

- Vi har begge drevet lenge med tung styrketrening, og synes det er veldig stas når vi får med oss en gjeng løftere på stevner, sier Myrvoll.

Gleder seg over stor tropp

I likhet med Hestø deltok også Jørn-Stian Brønmo Elden og Lars Kåre Øren på sitt første stevne lørdag. Elden fikk notert 130 kg i knebøy, 120 i knebøy og 480 totalt som sin offisielle personlige rekordrekke. Øren kan skilte med 160 i knebøy, 110 i benken, 190 i markløft og 460 kg totalt.

Klubbleder og nestor Bjørn-Gunnar Johansen, som tok EM-gull i benkpress for veteran for fire uker siden, gleder seg over en stor tropp på stevne og mange gode resultater.

- Det ble en kanondag med mange nye personlige rekorder og et flott arrangement av Rana kraftsportklubb, roser han.

Selv økte han totalen med nesten 50 kg fra EM for fire uker siden.

- Jeg gikk tilbake til 120-kilosklassen. Det kostet for mye å gå seg ned til 105, sier 1971-modellen som fyller 47 år i juli.

I Rana løftet han 275 kg i knebøy, 200 kg i benken, 300 kg i markløft som gir 775 kg totalt. Resultatene i EM var 240, 195, 292,5 som ga 727,5 kg totalt.

Neste mål er NM i Askim siste helgen i april.

- Der skal jeg konkurrere mot seniorene og stiller i 120-kilosklassen. Planen er å gjøre det også i neste års VM for veteraner som går i Helsingborg, sier han.

Nytt av året er et sommerstevne i Rana.

- Jeg håper og tror vi får med enda løftere fra klubben dit, sier Bjørn-Gunnar Johansen.

Resultater (knebøy - benkpress - markløft og totalt)

Bjørn-Gunnar Johansen: 275 - 200 - 300 = 775 kg

Jonas Hestø: 160 - 95 - 252,5 = 507,5 kg

Jørn-Stian Brønmo Elden: 130 - 120 - 230 = 480 kg

Lars Kåre Øren: 160 - 110 - 190 = 460 kg

Leni Hallvig Myrvoll: 100 - 60 - 130 = 290 kg

Sandra Slotterøy Nilsen: 95 - 55 - 127,5 kg = 277,5 kg

Totalt løftet de seks 2.790 kg