Pistolklubben får skyte mer på Kjerringlorten

Sport

Brønnøysund pistolklubb (BPK) har søkt om å utvide bruken av pistolbanen ved Kjerringlorten fra én til to dager i uka, med samme antall godkjente skudd, og dagene vil i hovedsak bli mandag og onsdag.

I et brev fra kulturkonsulent Magnar Solbakk i Brønnøy kommune innvilges dette. Ifølge Solbakk bør ikke dette belaste miljøet mer enn det som er godkjent fra før. Han forutsetter at nye skytetider avklares med Brønnøy jeger- og fiskeforening, og om utvidet brukstid skulle kreve godkjenning fra politiet forutsettes det at pistolklubben tar kontakt.

– Skyting er en viktig aktivitet i Norge (og Brønnøy), med mange dimensjoner. Kjerringlorten skytebane er et praktanlegg med mye aktivitet - som det er viktig å benytte og utnytte på beste måte, konkluderer kulturkonsulenten i brevet.