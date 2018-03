Vegakam tapte mot Utleira - nå er nedrykket et faktum

Sport

Søndag endte med tap mot Uleira Futsal for Vegakameratene. Kampen endte 3-0 til Utleira i Utleirahallen, etter at vertene satte inn kampens første mål etter bare 16 sekunder, og stillingen til pause var 1-0.

Dette betyr at nedrykket fra Eliteserien Futsal er et faktum. Vegakam har ett poeng på 14 kamper. Det gjenstår to kamper, men de kan maksimalt få fem poeng totalt med seier i begge, og Nord/Sprint har syv poeng.

Det betyr at Vegakam rykker ned til 1. divisjon.

Etter uavgjort mot KFUM Oslo 19. februar sa styreleder Alf Einar Grimsø:

– Det ble ett poeng i helgen, men vi trengte minst tre. Vi må nok ta ni poeng på de fire siste kampene om vi skal berge. Med tanke på at vi har klart ett poeng på de 12 første, så har vi nok oddsen imot oss.

Og nå er det altså avgjort.

Vegakam har igjen to kamper i sesongen, lørdag 10. og søndag 11. mars mot henholdsvis Vadmyra og Hulløy Bodø FC.