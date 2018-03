Video: Nå fyller de Storgata med snø

Sport

Lørdag er det BA-sprint i Storgata i Brønnøysund, og nå er det meste klart. BAnett tok turen til Storgata for å se hvordan det gikk med prepareringen av løyper. Det er som kjent lite med snø i gatene, og derfor må den shippes inn med lastebil fra flyplassen.

– Her jobbes det for fullt, her stiller Brønnøy kommune opp, og Ødegaard anlegg stiller med to biler og kjører snø fra flyplassen. Det er vi i skigruppa til Tjalg som lager løypa, og arbeidet går veldig bra. Vi har lagt sålen og det går bare godt, fint vær er det også meldt, sier løypesjef Per Otto Stangvik i Tjalgs skigruppe.

– Hvor mye snø legger dere ut?

– Jeg regner med 12-15 lass så det er snart et par hundre kubikk.

– Hvor mange tonn?

– Det tør jeg ikke utgi meg på, men det blir fort noen turer, og vi skal ut igjen i morgen, sier han.

BA-sprintsjef Taiwo Karlsen har et par råd til årets deltakere.

– Vær forberedt på at det kan bli venting. Det er godt over 70 stykker som skal gå, og med fire løpere per heat kan det bli litt venting, og det kan jo også bli kaldt, råder han.

Det blir mulig å melde seg på i startområdet i år også, selv om det først ikke var lagt opp til det.

– I utgangspunktet bare forhåndspåmelding. Men vi nekter ikke folk å delta om de kommer på lørdag, så vi har et system som skal fange opp det, sier han.

