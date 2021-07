Drømmen på Brygga

Pluss

Bindal kommune har mye å by på for folk som setter pris på naturen. Alt fra hav, til fjord og fjell, med mulighet for fiske både i sjø og ferskvann. Av overnattingstilbud er det ulike valg. Terråk gjestegård og Horstad gård kan ta imot mange overnattingsgjester samtidig. Det er også flere campingplasser med hytteutleie og aktører som leier ut hytter på ukesbasis.