Frykter prisstigningen, men går inn for ny brannstasjon

Formannskapet i Sømna har gått inn for å reise et frittstående brannstasjonsbygg, slik kommunedirektørens innstilling la opp til. Saken skal opp til endelig behandling 18.juni i kommunestyret.

Finansiering kommer senere

Kommunedirektørens innstilling som nå er formannskapets tilråding er som følgende;

«1 Kommunedirektøren tilrår at alternativ a) et frittstående nybygg, blir den valgte løsningen for ny brannstasjon på Sømna. Det settes som et premiss at det foreslåtte romprogrammet blir benyttet som et utgangspunkt i tilbudsbeskrivelsen, og at tilbydere står fritt til å komme med andre byggetekniske løsninger.

2 Vedtak om finansering blir fattet etter at tilbud har kommet inn.

3 Kommunedirektør engasjerer nødvendig kompetanse for videre detaljprosjektering avbrannstasjonen.»

Sømna kommune har allerede erfart koronaeffekten i byggemarkedet, som skal ha ført til at et prosjektert barnehagebygg skal ha blitt nær 40 prosent dyrere på knappe to måneder.

I formannskapet var det ingen som av den grunn ville skrinlegge brannstasjons-utbyggingen. Men Sp-representant Roy Helge Dahle påpekte situasjonen.

– Det er så en kvir seg. Man får kostnadene i ryggen slik prisutviklingen er nå.

Ordfører Hans Gunnar Holand konstaterte at brannstasjonsbyggingen er en veldig positiv sak for kommunen, og at han ville gå for innstillingen. Det ble enstemmig vedtatt.

Sømna kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å utbedre brannstasjonen.

Går inn for frittstående nybygg

Kommunedirektøren mener de forslagene som nå har vært utredet, vil bidra til å danne et solid grunnlag for en fremtidsrettet og robust brann- og redningstjeneste for Sømnas befolkning.

«Ny brannstasjon, uavhengig av valgt løsning, vil bidra til å danne et solid grunnlag for en fremtidsrettet og robust brann- og redningstjeneste for Sømnas befolkning. En ny brannstasjon som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjoner, vil også bidra til å minimere risikoen for kreft og KOLS blant brannmannskap- og feier, samt mulig bidra til ny rekrutering fra begge kjønn. Det vurderes at alternativ a) "ny bygg", er det foretrukne alternativet for ny brannstasjon på Sømna. Dette begrunnes med mindre usikkerhet vedrørende tilleggskostnader for eventuell sikring av byggegrunn, at infrastruktur er tilrettelagt, og at dette alternativet ikke utløser ekstrakostnader i forbindelse med nytt lager bygg for teknisk drift. Videre vurderes det som mulig å optimalisere alternativ a) ytterligere i detaljprosjekteringen. Med bakgrunn i dette vurderes alternativ a) til å være den foretrukne løsningen for ny brannstasjon», konkluderer kommunedirektøren i saksfremlegget til formannskapet.

Videre fremdrift

Ved positivt vedtak om finansiering, vil kommunedirektør engasjere nødvendig kompetanse for detaljprosjekteringen av brannstasjonen.

«Dette arbeidet, sammen med utlysninger i Mercell vil erfaringsmessig ta noe tid, slik at forventet byggestart vil være senhøstes 2021. Det må settes trykk på fremdrift, og administrasjonen anser at ny løsning for brannstasjon kan stå ferdig i løpet av våren/sommeren 2022. Når leverandør er valgt, vil romprogram for den nye brannstasjonen bli oversendt Arbeidstilsynet for godkjenning. Styringsgruppen og brukergruppen må belage seg på å delta aktivt i videre prosess når detaljplanleggingen begynner/tilbudene kommer inn», skriver han.