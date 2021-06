Fra klokka 12 opphører hotellpåbud

Pluss

Dette er dagens viktigste koronanyheter, melder NTB: Koronasertifikat til innenlands bruk skal være klart 11. juni, FHI vil korte ned intervallet mellom vaksinedosene, og norsk idrett mistet over 185.000 medlemmer i koronaåret 2020.

Slipper karantenehotell

Fullvaksinerte slipper karantenehotell ved innreise til Norge fra torsdag klokka 12. Fra da kan de fullvaksinerte gjennomføre karantenen hjemme, sier helseminister Bent Høie (H). Den midlertidige ordningen varer fram til sertifikatet med QR-koder er på plass.

Et koronasertifikat til innenlands bruk skal være klart 11. juni. Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: En enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området. Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no og kan lastes ned på mobil eller skrives ut, sier Høie.

Prioriterer de unge

Oslo kommune prioriterer aldersgruppen 18 til 24 år fra uke 24 i vaksinasjonen av sine innbyggere, sier helsebyråd Robert Steen. Innen 25. juli skal det settes 320.000 nye førstedoser i Oslo. Da vil over 750.000 doser ha blitt satt i hovedstaden.

FHI vil korte ned intervallet mellom vaksinedosene fra tolv til fire uker, slik at man blir fullvaksinert tidligere. I første omgang skal perioden kortes ned til mellom ni og sju uker. Etter hvert, når mange over 18 år er vaksinert med første dose, kortes intervallet ned til kun fire uker, opplyser FHI til VG.

Idrett mistet medlemmer

Norsk idrett mistet 185.000 medlemskap i koronaåret 2020. Nedgangen er størst blant de yngste, ifølge Norges idrettsforbund. Tallene viser en nedgang på 9,6 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Størst var nedgangen i aldersgruppene 0–5 og 6–12 år. Nordland har hatt den største nedgangen med 18,8 prosent. Oslo kommer best ut med en nedgang på i overkant av fem prosent.