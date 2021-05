Økende temperatur etter ansatte ble flyttet til vaskejobber

Pluss

Et ti-talls ansatte måtte forlate sine stillinger i Sømna kommune, og flertallet fikk tilbudt vaskejobb som erstatning. Da BAnett omtalte saken 7.mai i år, ville Fagforbundets hovedtillitsvalgte Morten Engesbak ikke uttale seg.

Kan kreve forhandling hvis mener ulovlig

Tre dager senere har Fagforbundet krevd forhandlinger i henholdt til Arbeidsmiljøloven § 17 - 3 . Denne paragrafen regulerer arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger hvis man vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig. at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver.

-Hovedtillitsvalgt krever forhandlinger for våre medlemmer med bakgrunn i at oppsigelsene, enten i forhold til endringsoppsigelse eller oppsigelse i deler av stilling - ikke er håndtert rettmessig av arbeidsgiver. Ber om at arbeidsgiver innkaller til forhandlingsmøte snarest, senest innen 24.05.2021, går det frem av brev fra hovedtillitsvalgt Morten Engesbak i Fagforbundet til kommunedirektør Arne Johansen i Sømna kommune.





