Kommune skal fordele halv million

Sømna kommune har fått tildelt til sammen kr. 500.000,- i midler til en ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i tilknytning til koronakrisen. Nå innkaller områdeleder for teknisk, næring og landbruk i Sømna kommune, Audhild Bang Rande til møte i Utvalg for næring onsdag 28. april. Formålet er å avgjøre kriteriene for tildeling av midlene.

Maks 50 000 kroner

- Maksimalt tilskudd er satt til 50.000 kr og nedre grense er 15.000 kroner, skriver Bang Rande som fastslår at det er viktig å få ut midlene, da flere bedrifter har vært i en sårbar situasjon over tid.

"Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. Det er viktig å fordele midlene raskest mulig da flere bedrifter har vært i en sårbar situasjon over lengre tid. Målgruppa er først og fremst bedrifter. Tildelingskriteriene er i stor grad foreslått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordningen er landsdekkende, skriver Bang Rande i saksfremlegget.

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Med andre ord motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Den foreslåtte prioriteringsliste:

Dette er kommunens prioritering slik det står listet foran onsdagens politiske møte i Utvalg for næring:

- Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene

- Virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak

- Virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene

- Virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid 19

- Sårbare nystarta firma

- Virksomheter som falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor

Bang Rande påpeker at alle som er påvirka av koronakrisa, kan søke.





Kommunen ønsker i søknaden å få opplysninger om følgende:

*Tapte inntekter pga. permitteringer

* Annen tapt omsetning

* Merutgifter pga. koronasituasjonen

*Utgifter til utviklingstiltak for å bøte på situasjonen

*Om virksomheten falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor

Må søke senest 14. mai

Søknader sendes kommunen senest 14. mai 2021 og blir behandlet i utvalg for næring.

Om hvorfor reiselivsnæringen er satt som førsteprioritering, så skriver Bang Rande at denne næringen er spesielt hardt rammet. - Reiselivsnæringen ble spesielt hardt rammet av pandemien. Landegrensene stengte og utenlandske gjester fikk ikke komme til Norge før i midten av juli. Næringa tapte omsetning og måtte rigge seg for nye kundegrupper. Staten opprettet en kompensasjonsordning for bedrifter som var rammet med mer enn 30 %omsetningsfall sammenlignet med de 3 siste årene. Bedriftene kunne søke å få dekket unngåelige faste kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten. I starten når de første kompensasjonsordningene kom på plass var ikke disse tilpasset alle typer bedrifter. Foreksempel så falt foretak uten ansatte utenfor (unntatt foretak der virksomheten er innehavers hovedinntekt). Tilbakemeldinger fra bedrifter i Sømna har vært at mange faller utenfor ordningen. Spesielt rammet dette reiselivsbedriftene da de driver sesongbasert og ikke har ansatte. Inntekten hentes inn mellom mars og september. Dette skulle dekke faste kostnader i resten av året. Når inntektene i 2020 ikke kom før i midten av juni gav dette utfordringer, påpeker hun.





