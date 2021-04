Felte fem mink på Søla

Pluss

Naturoppsynsmann Runar Omnø har i flere år gjennomført søk etter mink med hund i Vegaøyene.

- I uke 16 gjennomførte Statens Naturopsyn (SNO) nytt søk med hund etter mink i utvalgte øyer/områder av Vega. SNO har ikke som målsetting å ta ut all mink i Vegaøyene da dette ville være en formidabel oppgave med så mye øyer som Vega kommune har. SNO har derimot en målsetting om å holde dunværene lengst vest i Vega fri for mink i tiden for ærfuglens hekking. Hundesøkene blir derfor gjennomført i april, og helst så nært opptil oppgangen av ærfugl som mulig, sier Omnø til BAnett.