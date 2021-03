Her blir det plass for ungdommen

Pluss

Ungdomsrådet, med leder Karl Aarstrand i spissen og nestleder Jorne Heijnis hadde et sterkt ønske om å kunne leie lokalene i bygget der Helgeland Sparebank tidligere holdt til. De så for seg å kunne dele lokaler med Frivilligsentralen, men slik ble det ikke siden et enstemmig kommunestyre gikk inn for at lokalitetene skal brukes til næringshus.