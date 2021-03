Det blir toalett ved Torghatten

Pluss

Det opplyser næringssjef Johnny Nielsen Hanssen i Brønnøy kommune til BA.

– Vi har skrevet avtale med Torgarhaugen, og det blir satt opp toalett på deres parkeringsplass. Det er rett over veien fra parkeringsplassen som er offentlig. Toaletter blir åpent for allmennheten mellom 15. mai og 15. september, sier Hanssen.

Det blir gratis å bruke toalettet.

– Dette er Brønnøy kommunes som har ansvaret i samarbeid med Nasjonale Turistveier og Nordland fylkeskommune, sier han.

Hva tiltaket koster kan han ikke svare på før alle detaljer er avklart.

– Det er viktig å få på plass toalettfasiliteter der ute for å imøtekomme etterspørselen de siste årene. Vi har skjemtes over at vi ikke har gode nok sanitærforbund for besøkende, særlig når det er ekstra stort press med så mange på norgesferie, sier han.

Mangelen av toalett har vært mye diskutert, særlig etter fjorårets rekordsommer.

