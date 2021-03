Bygdekino søker kommunal tillatelse for fortsatt drift

Pluss

Sømna kommune mottok 30.11.20 søknad om konsesjon for 2021, eller flere år, fra Bygdekinoen. Kommunedirektøren ved saksbehandler Eline Monsen i Sømna, tilrår nå å gi bygdekinoen to års konsesjon for spillested Sømna Kro og Gjestegård.