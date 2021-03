Vevelstad støtter også reetablering av Campus Nesna

Pluss

Sømna kommune har gjort vedtak om støtte til Senterpartiets forslag i Stortinget om å reetablere høyere utdanning på Campus Nesna. Vevelstadordfører Torhild Haugann går også ut med støtte til Campus Nesna

-Vevelstad kommunestyre gjorde vedtak den 12. februar – enstemmig og med full støtte så klart! For meg er det en selvfølge at vi som bor i distriktene også skal ha et reelt utdanningstilbud, og grepet med å legge ned utdanningsstedet Nesna er helt uhørt. I tillegg til å gjøre et lokalt vedtak har jeg oversendt innspill om reetablering til Stortinget, fordi det er viktig at våre stemmer blir hørt på de arenaer hvor avgjørelser blir tatt, sier hun til BAnett.

